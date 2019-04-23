أخبار مصر | الزناتي: حفل فني كبير لأوركسترا الشباب والرياضة بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: حفل فني كبير لأوركسترا الشباب والرياضة بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن اتفاقه مع وزارة الشباب والرياضة على إقامة حفل فني كبير على مسرح نقابة الصحفيين بالمجان، للزملاء الصحفيين وأسرهم، على مسرح النقابة، لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة، وذلك في ذكرى انتصارات أعياد تحرير سيناء وشم النسيم.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن الحفل سيكون يوم الأحد المقبل ٢٨ من إبريل الجاري، وذلك في إطار التعاون الدائم والمثمر بين نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي.