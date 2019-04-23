أخبار مصر | عاجل.. السيسي يستقبل رئيس جنوب أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يستقبل رئيس جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب أفريقيا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

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من جانبه، أكد رئيس جنوب أفريقيا حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات. كما أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن شكره للسيد الرئيس للدعوة للقمة التشاورية حول السودان، وقمة الترويكا حول ليبيا، مشيراً لأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناول القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشار السيد الرئيس إلى سعي مصر لتنسيق المواقف حيال القضايا الملحة المطروحة على الساحة الإفريقية، مؤكداً سيادته أهمية صياغة رؤية أفريقية للتعامل مع الأزمات التي تنشب في دول القارة، استناداً إلى مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية، ومعرباً سيادته عن التطلع للمزيد من التشاور والتنسيق مع جنوب إفريقيا في هذا الشأن، خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وبصفة جنوب إفريقيا عضو ترويكا الاتحاد وكونها عضواً حالياً بمجلس الأمن الدولي.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد السيد الرئيس دعم مصر الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق، مشيراً سيادته إلى أهمية تضافر الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، بما يصون إرادة الشعب السوداني ويحفظ مؤسسات دولته.