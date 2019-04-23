أخبار مصر | عاجل.. السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يؤكد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لوحدة الصومال، وحرصها على دعم استقرار الأوضاع به.

كما أعرب سيادته عن حرص مصر على مواصلة تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الصومال ومساندته في جهود بناء مؤسسات دولته وترسيخ الأمن والاستقرار به.

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وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره للعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وبلاده، مشيداً بدور مصر التاريخي في مساندة الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار فيه.

كما أكد الرئيس الصومالي حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا، مشيداً باستضافة مصر لاجتماعي القمة حول الشأنين السوداني والليبي، وبدور مصر الفاعل على الساحة الأفريقية خاصة في ضوء رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

وذكر السفير بسام راضي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، كما استعرض الرئيس الصومالي آخر مستجدات الوضع الداخلي في بلاده، والخطوات التي تقوم بها الحكومة المركزية سعياً لاستعادة وترسيخ الأمن والاستقرار بالصومال والتغلب على التحديات المختلفة التي تواجهه.