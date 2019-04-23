أخبار مصر | القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى الـ 37 لتحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تهنئ السيسي بالذكرى الـ 37 لتحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء جاء فيها :

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات .

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسئوليات التى كلفهم بها شعب مصر العظيم فى حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه ، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين حققوا النصر المجيد فى السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لإسترداد الأرض المقدسة فى سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة الوطنية .

رعاكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر .

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وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للسيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة .

وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين بقوات حفظ السلام وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء.

كما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة قادة وضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .