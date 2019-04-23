أخبار مصر | العصار يشهد توقيع بروتوكول لتسويق منتجات مصنع 999 الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العصار يشهد توقيع بروتوكول لتسويق منتجات مصنع 999 الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والبنك الزراعي المصري والشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية لترويج وتسويق منتجات الشركة (مصنع 999 الحربي) وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يهدف هذا البروتوكول إلى قيام الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية والبنك الزراعي المصري بالتسويق والترويج للآلات والمعدات الزراعية المتنوعة التي تقوم بتصنيعها الشركة (مصنع 999 الحربي) مثل (الآت تسطير وزراعة الحبوب، المحاريث، ماكينات الدرس، ماكينات الفرم، المكابس، المقطورات الزراعية، رشاشات المبيدات ، معدات الري المحوري) ، وأن توقيع هذا البروتوكول سوف يساعد في تسويق هذه الآلات بما يساهم في نجاح مشروعات التنمية الزراعية لما تتميز به هذه الآلات من كفاءة عالية ومعايير جودة تقارب المستويات العالمية ، يأتي هذا في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في الدولة.

ومن جانبه أعرب السيد محمد مرزوق القصير رئيس مجلس ادارة البنك الزراعي المصري عن ثقته في منتجات الشركة (مصنع 999 الحربي) حيث يتم تصنيعها باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية وهي ذات جودة عالية وأسعار منافسة تساهم في نجاح دور البنك كأحد المؤسسات المالية الرائدة والمؤهلة في مجال تحقيق التنمية الريفية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعود بالنفع علي القطاع الزراعي من (مزارعين وفلاحين) في تحقيق التنمية الريفية والزراعية.

وأشار الدكتور/ مصطفي هدهود رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية - إحدى شركات البنك الزراعي المصري - إلى أن الشركة متخصصة في تقديم الخدمات التسويقية والتصديرية للحاصلات الزراعية ومستلزمات الإنتاج من (أسمدة ، مخصبات زراعية، الآلات والمعدات الزراعية ووسائل الري) ، وأنها سوف تقوم باستغلال المعارض الخاصة بها للتسويق والترويج والدعاية للآلات الميكانيكية المتنوعة التي تقوم الشركة (مصنع 999 الحربي) بتصنيعها لصالح أصحاب المزارع والأراضي الزراعية القائمة والجديدة في كافة أنحاء الجمهورية ، والجمعيات التعاونية العاملة في مجال الميكنة والتصنيع الزراعي.