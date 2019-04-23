أخبار مصر | الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تحتفي بالشيخ عبد الحليم محمود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفحة الرسمية للأزهر على "فيسبوك" تحتفي بالشيخ عبد الحليم محمود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُحيي الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي؛ فيسبوك، السيرة العطرة لفضيلة الإمام الأكبر الراحل الشيخ عبد الحليم محمود، إمام الصوفية، الذي عاصر كبار علماء وشيوخ الأزهر الشريف ونهل من علومهم ومعارفهم.

ونشرت صفحة الأزهر الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يوثق حياة الشيخ عبد الحليم محمود ونشأته ومسيرته التعليمية، ورحلته الدراسية في فرنسا، ومسيرته الأكاديمية الحافلة، وأبرز المناصب التي تولاها.

ويلقي الفيديو الضوء على العلامات المضيئة في حياة الشيخ عبد الحليم محمود، الذي عُرف في عصره بأنه أحد علماء الأزهر الأجلاء، وذاع صيته بسبب علمه الغزير وشخصيته القوية الوسطية، وإنتاجه العلمي والفكري الغزير في التأليف والتحقيق والترجمة لكتب الفلسفة اليوناية والأخلاق، فضلًا عن كتاباته عن الصوفية التي حظيت بالحظ الأوفر من كتاباته.

ويأتي هذا الفيديو ضمن فيديوهات سلسلة "أعلام"، التي تنشرها الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، عن شيوخ الأزهر الشريف والعلماء والمفكرين والأعلام في مختلف المجالات بهدف التعريف بهم وتنوير العقول وإبراز قيمة ومكانة العلماء والشيوخ الأجلاء.