انت الان تتابع الوزير يبحث مع هواوي تطوير أنظمة الاتصالات في النقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير النقل كامل الوزير

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد شركة (هواوي) العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات، سبل التعاون بين الجانبين في تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة، مؤكدا على اهتمام وزارة النقل بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات النقل، سواء كانت سكة حديد أو مترو أنفاق أو نقل نهري أو نقل بحري أو طرق، إذ أن هناك حجم أعمال ومشروعات ضخمة في هذه القطاعات يمكن أن تتقدم شركة (هواوي) للمنافسة على تنفيذها.

وأوضح الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه المشروعات تحديث وتطوير وإحلال شبكة الميكرويف بالسكة الحديد، نظرا لأهميتها الكبيرة في عملية التواصل بين طوائف التشغيل.اقرأ أيضا| مريضة تستوقف الوزير: وصلني للسيسي عاوزة أتعالجوذكر وفد الشركة أن هناك رغبة قوية من الشركة للاستثمار في قطاع النقل بمصر،

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