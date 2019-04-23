انت الان تتابع مدبولي و3 وزراء يتفقدون مجمع التأمين الصحي ببورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل بحي الشرق في محافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل به، وذلك ضمن جولته بالمحافظة لمتابعة عدد من المشروعات القومية. واستمع الدكتور رئيس الوزراء، لشرح من وزيرة الصحة، عن المجمع الذي بلغت تكلفته حوالي 65 مليون جنيه.

ويضم المجمع الهيئات الثلاث المشرفة على تنفيذ المشروع، وهي "هيئة مقدمي الخدمة، وهيئة التمويل، وهيئة الاعتماد". ويتكون المبنى من الدور الأرضي الذي سيعمل كخدمة استقبال للهيئات الثلاث بالإضافة إلى 6 أدوار يتم تقسيمها بمعدل دورين لكل هيئة، كما يضم المبنى قسمًا للشئون القانونية، وقسمًا لإدارة شئون الأطباء،