انت الان تتابع السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قطار - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة السكة الحديد عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الثلاثاء، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 35 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 20 دقيقة. وتعتذر الهيئة للمسافرين عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
من ناحية أخرى، بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد شركة (هواوي) العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات، سبل التعاون بين الجانبين في تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة، مؤكدا على اهتمام وزارة النقل بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات النقل،
من ناحية أخرى، بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، مع وفد شركة (هواوي) العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات، سبل التعاون بين الجانبين في تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة، مؤكدا على اهتمام وزارة النقل بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات النقل، سواء كانت سكة حديد أو مترو أنفاق أو نقل نهري أو نقل بحري أو طرق، إذ أن هناك حجم أعمال ومشروعات ضخمة في هذه القطاعات يمكن أن تتقدم شركة (هواوي) للمنافسة على تنفيذها.
وأوضح الوزير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن من بين هذه المشروعات تحديث وتطوير وإحلال شبكة الميكرويف بالسكة الحديد، نظرا لأهميتها الكبيرة في عملية التواصل بين طوائف التشغيل. (التفاصيل)
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