بعد تعيينهم.. ما مصير 36 ألف معلم «مؤقت»؟

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مصطفى كمال الدين: عملية نصب واضحة وعلنية من الوزارة.. نائب الوزير: التزمنا بالشفافية وأعلنا قبل التقدم للمسابقة أن العقود مؤقتة وغير قابلة للتمديد أو التثبيت

خلال الأيام الماضية تقدم عدد من المعلمين المقبولين في مسابقة العقود المؤقتة بعدة شكاوى للرئيس عبد الفتاح السيسي، ضد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بمد العقود الخاصة بهم، خاصة بعد أن استخرجوا أوراقا رسمية وأصولا وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وقيدا عائليا وموافقة أمنية، الأمر الذى كلفهم الكثير من الوقت والمال ليتمكنوا من الحصول عليها، الأمر الذي يطرح تساؤلا: هل خدعت الحكومة هؤلاء المعلمين المقبولين فى المسابقة من أصحاب العقود المؤقتة؟

وبلغ إجمالي عدد الذين تعاقدوا مع الوزارة في مسابقة العقود المؤقتة التي أعلن عنها مؤخرا 36 ألف معلم، من إجمالي 65 ألفا تحتاجهم الوزارة، وذلك حسب ما أكده الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور قيادات الوزارة،

وبلغ إجمالي عدد الذين تعاقدوا مع الوزارة في مسابقة العقود المؤقتة التي أعلن عنها مؤخرا 36 ألف معلم، من إجمالي 65 ألفا تحتاجهم الوزارة، وذلك حسب ما أكده الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بديوان عام وزارة التربية والتعليم، بحضور قيادات الوزارة، ومديري عموم المواد الدراسية، مشيرا إلى أن تلك العقود غير قابلة للتثبيت ولا للتجديد. وفى منتصف مارس الماضي أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين الإجراءات التنفيذية الخاصة بملف المسابقة، منذ بداية الإعلان عنها، حيث أعلن أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف متقدم، وعدد من سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات 149 ألفا و42 شخصا، وعدد من لم يسلموا ملفاتهم 280 ألفا و958 شخصا، ومنهم من استوفى الشروط وعددهم 70 ألفا و557 شخصا، وعدد من لم يستوف الشروط 85 ألفًا و485 شخصا، ومن حضر الاختبار فعليا 65 ألفا و561 شخصا. كانت الأوراق المطلوبة للمتقدمين لمسابقة 260 ألف معلم هى: - أصل وصورتان من بطاقة الرقم القومي تكون سارية. - أصل وصورة المؤهل ويفضل أن يكون تربويا وشهادة التربوي لغير المؤهلات التربوية. - أصل وصورة من شهاده الميلاد كمبيوتر. - أصل وصورة شهادة الخدمة العسكرية للذكور. - أصل وصورة الخدمة العامة للإناث. - أصل وصورتان من الدبلوم التربوي لغير الحاصلين على مؤهلات تربوية. Advertisements - فيش جنائي موجه لمديرية التربية والتعليم. - استمارة 105 تأمينات ومعاشات، طلب التعاقد بالتربية والتعليم لمدة سنة قابلة للتجديد. (اقرأ أيضا: قبل العمل.. كيف تؤهل «التعليم» المدرسين الجدد؟) 37 مليون جنيه 37 مليون جنيه وتبلغ تكلفة استخراج الأوراق والمستندات المطلوبة نحو 250 جنيها تقريبا للفرد الواحد، وبعملية حسابية بسيطة لمن سلموا ملفاتهم فعليا للإدارات والبالغ عددهم 149 ألفا و42 شخصا، سيتضح أن جملة قيمة تكلفة استخراج الأوراق المطلوبة تتجاوز الـ37 مليون جنيه تقريبا. كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت فى شهر فبراير الماضي عن فتح باب التقدم بـ«مسابقة المعلمين المؤقتة» لمدة شهرين، من أجل تعيين خريجين جدد لسد العجز في المدارس الحكومية خلال الفصل الدراسي الثاني، براتب 1200 جنيه قبل الخصومات، لتوزيعهم على 55 ألف مدرسة بـ290 إدارة تعليمية. عملية نصب واضحة عملية نصب واضحة «دي عملية نصب كبرى واضحة وعلنية من الوزارة، ولكن للأسف الشديد المتقدمين للمسابقة ساعدوها فى هذه العملية».. هكذا علق النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، على أزمة المعلمين المقبولين في مسابقة العقود المؤقتة، متسائلًا: هل يعقل من الأساس أن تكون مدة العقد لشهرين فقط، وبعد أيام تفتح الوزارة أبوابها مرة أخرى لمسابقة جديدة؟ وأضاف حسين، فى تصريح لـ«التحرير»، أن وزير التربية والتعليم الحالي يتصرف من دماغه ولا يستشير أحدا، لافتًا إلى أنه تقدم بأكثر من طلب إحاطة فى البرلمان فى هذا الشأن. العقود مؤقتة غير قابلة للتمديد أو التثبيت العقود مؤقتة غير قابلة للتمديد أو التثبيت وفى المقابل حسم الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مطالبات بعض المعلمين المقبولين في مسابقة العقود المؤقتة بتمديد فترة التعاقد، قائلًا: «لا يمكن تنفيذ ذلك المطلب، لأنه شرط من شروط التعاقد الذي أبرم معهم». وأوضح عمر، فى تصريحات صحفية له، أن الوزارة التزمت بالشفافية وأعلنت قبل التقدم للمسابقة أن العقود مؤقتة وغير قابلة للتمديد أو التثبيت، الأمر الذي وافق عليه المقبولون ووقعوا عليه. ونبه نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الوزارة أحالت تلك المطالب للشئون القانونية لاتخاذ الإجراء المناسب ضد غير الملتزمين بشروط العقد الذي وقعوا عليه مع الوزارة. (اقرأ أيضا: بعد مشكلات التابلت..هل تعود التعليم للامتحان الورقي؟)

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