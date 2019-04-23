شكرا لقرائتكم خبر عن «مدبولي» ووزراء المالية والصحة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس مصلحة الجمارك في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء المالية والصحة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي ورئيس مصلحة الجمارك، صباح الثلاثاء، إلى بورسعيد، واستهل رئيس الوزراء زيارته باجتماع لمجلس إدارة التأمين الصحي يُعقد حاليًا في المبنى الإداري الجديد للتأمين الصحي.

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