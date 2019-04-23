شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع ورئيس الأركان يهنئان السيسي بالذكرى الـ37 لـ«تحرير سيناء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الثلاثاء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء.

وجاء في البرقية: السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة..

يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سيادتكم بموفور الصحة والخير وعلى الوطن المفدى وشعبه باليمن والبركات.

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ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه الذكرى الوطنية المجيدة يؤكدون وفاءهم وإخلاصهم للمهام والمسؤوليات التي كلفهم بها شعب مصر العظيم في حماية الوطن والدفاع عن مقدساته وحرية وسلامة أراضيه، متمسكين بروح أكتوبر ومقتدين بجيلها من رجال القوات المسلحة الذين حققوا النصر المجيد في السادس من أكتوبر وفتحوا به الطريق لاسترداد الأرض المقدسة في سيناء ورفعوا راية مصر على أرضها تخفق بالعزة والكرامة والوطنية.. رعاكم الله وسدّد خطاكم لما فيه خير مصر.. وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة بسيناء والمشاركين في قوات حفظ السلام، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لأعياد تحرير سيناء.

كما أصدر الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وكذا العاملين المدنيين بالقوات المسلحة بالمناسبة نفسها.