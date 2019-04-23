شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مؤتمر اليوم الواحد للشباب والعمال تحت عنوان «الولاء والانتماء وقبول الآخر» بجامعة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة جامعة المنيا بالتعاون مع قصر ثقافة المنيا، مؤتمر اليوم الواحد للشباب والعمال تحت عنوان «الولاء والانتماء وقبول الآخر»، والمقام تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل عبدالله، عميد كلية الزراعة، تزامناً مع الاستفتاءات الخاصة بالتعديلات الدستورية.

حاضر الندوة، اللواء الدكتور يوسف أحمد وصال، أستاذ الاستراتيجية القومية وإدارة الأزمات، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والتي تهدف إلى توعية وتثقيف طلاب كلية الزراعة بالانتماء والولاء نحو وطننا الغالي مصر، وتشجيعهم على الإدلاء بأصواتهم لبناء المجتمع.

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وحضر الفعاليات كل من :عميد الكلية، والدكتور حربي مطاريد عبدالله، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسين عبدالجليل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا عليوة، مدير قصر ثقافة المنيا، والدكتور عاطف عبدالمحسن، منسق الندوة، والدكتور أحمد صلاح، منسق الأنشطة بكلية الزراعة، وإشراف رباب محمد ثابت، وعلي عبدالمعبود، ومحمد رجب.

وقال د.«يوسف وصال»: «إن مصر تستحق السعي والجهد للارتقاء بها، وإنها غنية بالعناصر البشرية والمساحات الشاسعة، التي يجب استثمارها للنهوض بالمجتمع، كما تناول سيادته خلال كلمته مفهوم الانتماء والإرهاب، والأهداف الخفية لنشر الفوضى والشائعات للنيل من الدول وهدمها اقتصادياً، وثقافياً، واجتماعياً، وذلك بنشر الأكاذيب والشائعات»، ناصحاً الشباب باختيار المصادر الموثوق بها لمعرفة الأحداث والفعاليات والأخبار.. مضيفًا أن التكاتف والترابط بين المجتمع وبعضه هو طوق النجاة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تحديات المجتمع، وذلك ما نسعى لتقديمه والتوعية به خلال الندوات والملتقيات، لإرشاد الشباب بأهمية الإنتماء وقبول الآخر.

واختتمت الندوة بالإجابة عن أسئلة الطلاب عن محاور الندوة.. وبعرض عميد الكلية عددا من الأسئلة عن الندوة وأفكارها، وتقديم الهدايا للطلاب المجيبين عن هذه الأسئلة، كما أهدت الكلية درعها لضيف اللقاء تقديراً له على مجهوداته في تحقيق أهداف الندوة.

مؤتمر جامعة المنيا

مؤتمر جامعة المنيا

مؤتمر جامعة المنيا