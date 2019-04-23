شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف «سعد موسى» مشرفاً على العلاقات الزراعية الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور سعد محمد موسى، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، بالإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية، بالإضافة إلى عمله.

يأتي ذلك وفقًا للقرار الوزاري الذي حمل رقم «478» لسنة «2019».