شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: السودان يشهد مرحلة استثنائية.. وتحية اعتزاز وتقدير للشعب السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن السودان يشهد مرحلة استثنائية في تاريخه، موجهًا تحية تقدير واعتزاز للشعب السوداني والتحول الديمقراطي الذي يشهده.

وأضاف الرئيس، خلال انطلاق أعمال الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة على مستوي القمة للتباحث حول الشأن السوداني، أن مصر تدعم خيارات الشعب السوداني كاملة، مشددا على أن اجتماع اليوم يهدف لبحث التطورات المتلاحقة التي يشهدها السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى أننا كدول جوار نتطلع لتقديم العون والمؤازرة للشعب السوداني، وندعو المجتمع الدولي إلى إبداء التفهم وتقديم العون للتحول الديمقراطي في السودان.