شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض 532 مترًا لإقامة محطة صرف صحي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ٤٤٨٧ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٥٢٣ مترا مربعا بناحية جزيرة أبوعمرو مركز أبوكبير لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ﻹقامة محطة رفع صرف صحي تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز بناء على موافقة وزير الزراعة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة وتوفير كوب مياه بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ٧٢٥ في 24 مارس ٢٠١٩ على إقامة المحطة وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.