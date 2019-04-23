شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص قطعة أرض 532 مترًا لإقامة محطة صرف صحي بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم ٤٤٨٧ بتخصيص قطعة أرض بمساحة ٥٢٣ مترا مربعا بناحية جزيرة أبوعمرو مركز أبوكبير لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ﻹقامة محطة رفع صرف صحي تبرع مقدم من أحد المواطنين لخدمة أهالي المركز بناء على موافقة وزير الزراعة.
وأوضح محافظ الشرقية أنه تم وضع خطة لإنشاء محطة مياه لكل مركز ومدينة لفك الاشتباكات بين المناطق المجاورة وتوفير كوب مياه بمواصفات قياسية للمواطن، مؤكداً أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار الإمكانيات والموارد المتاحة.
ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون رقم 43/ 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وﻻئحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى موافقة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالكتاب رقم ٧٢٥ في 24 مارس ٢٠١٩ على إقامة المحطة وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار وفقا للصالح العام.
كانت هذه تفاصيل خبر تخصيص قطعة أرض 532 مترًا لإقامة محطة صرف صحي بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.