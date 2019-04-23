شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء السيسي مع رئيس جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي سعي مصر لتنسيق المواقف حيال القضايا الملحة المطروحة على الساحة الأفريقية، موضحاً أهمية صياغة رؤية أفريقية للتعامل مع الأزمات التي تنشب في دول القارة، استناداً إلى مبدأ الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية.

وأعرب الرئيس عن التطلع للمزيد من التشاور والتنسيق مع جنوب أفريقيا في هذا الشأن، خاصة في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي، وبصفة جنوب افريقيا عضو ترويكا الاتحاد، وكونها عضواً حالياً بمجلس الأمن الدولي.

Advertisements

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها الوثيقة بجنوب أفريقيا، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدولتين، فضلاً عن التشاور إزاء مختلف القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس جنوب أفريقيا حرص بلاده على تدعيم العلاقات المتميزة التي تربطها بمصر، وتعزيز أطر التعاون بين البلدين في شتى المجالات، كما أعرب رئيس جنوب أفريقيا عن شكره الرئيس للدعوة إلى القمة التشاورية حول السودان، وقمة الترويكا حول ليبيا، مشيراً إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء الموضوعات الإقليمية المختلفة بما يدعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك، كما تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل خيارات الشعب السوداني الشقيق، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود لمساعدة السودان على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، بما يصون إرادة الشعب السوداني ويحفظ مؤسسات دولته.