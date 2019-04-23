شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تحتفل بيوم الأرض تحت دعوة "حماية أنواعنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت سفارة الولايات المتحدة فى القاهرة بيوم الأرض 2019 لإلقاء الضوء على "حماية أنواعنا"، وذلك فى احتفالية فى مكتبة المعادى العامة، بمشاركة أصدقاء البيئة فى مصر.

وبحسب بيان السفارة الأمريكية الثلاثاء، استهدفت الاحتفالية رفع الوعى بالمخاطر التى تواجهها جميع أنواع الكائنات الحية، من خلال تقديم عروض حول التنوع البيولوجى فى مصر والمشروع الخاص بالطيور المهاجرة التى تحلق على مسافات عالية والتهديدات المتمثلة في خطوط الكهرباء وغيرها التى تؤثر فى هجرة الطيور، بالإضافة إلى عرض واقع افتراضى لمتحف وادى دجلة.

وقد ناقش المشاركون أيضًا الجهود اللازمة لتخفيف الأثر السلبى للزيادة السكانة والتنمية على الحفاظ على أنواع الكائنات الحية.

وتحدثت نائبة القائمة بأعمال رئيس البعثة بالإنابة، ليزا فيكرزـ حول الجهود التي يبذلها جهاز شئون البيئة وغيره من الشركاء المصريين لمعالجة فقدان المواطن الطبيعية للكائنات الحية، وكذلك الاستغلال غير القانوني وغير المستدام للحياة البرية ومواطن الكائنات الحية والأسماك والأنواع البحرية الأخرى. وقالت فيكرز "إن حدث اليوم هو دعوة للعمل لزيادة الوعي للحفاظ على أنواع الكائنات الحية المهدده بالانقراض حول العالم، وتنبيه لنا جميعا أن الحفاظ على الحياه يبدأ بكل واحد منا."

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وتشارك الولايات المتحدة في الاهتمام العالمي بحفظ أنواع الكائنات الحية والتحدي المتزايد لحمايتها من الانقراض.

وتشيد سفارة الولايات المتحدة في القاهرة بالجهود التى يبذلها القطاعين العام والخاص فى مصر، وكذلك المجتمع المدنى "لحماية أنواعنا."