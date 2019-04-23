شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف "سعد موسى" مشرفا على العلاقات الزراعية الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور سعد محمد موسى، رئيس بحوث بمعهد بحوث وقاية النباتات، بالإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بالإضافة إلى عمله. يأتى ذلك وفقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 478 لسنة 2019.



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