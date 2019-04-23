شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يفتتح المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، فعاليات المؤتمر الأول لروابط مستخدمى المياه بقرية إبشادى بمركز الشهداء. أكد عبد العاطى أن الهدف من المؤتمر هو رفع الوعى بقضايا المياه لمواجهة التحديات المائية وتعريف المزارعين بالتجارب الرائدة في ترشيد استهلاك المياه لضمان تطبيق الادارة المتكاملة للموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة. Advertisements وأضاف عبد العاطى فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن توجه الدولة حاليا نحو ترشيد استهلاك المياه وتطبيق أساليب الرى الحديث على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية فى ظل ندرة الموارد المائية وزيادة الطلب.

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