صور.. رئيس الوزراء يصل بورسعيد لمتابعة استعدادات إطلاق التأمين الصحى الشامل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة استعدادات إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، المقرر لها مطلع شهر يوليو المقبل. وكان فى استقبال رئيس الوزراء لدى وصولة لبورسعيد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، خلال زيارته مستشفيات المحافظة تمهيدًا لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، كما يعقد اجتماعًا مع مسئولى هيئات التأمين الشامل للوقوف على استعداداتهم لإطلاق المنظومة. Advertisements

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