شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

جاء فى نص البرقية: " يُسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسى، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة أسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لعيد تحرير سيناء الغالية، وعودتها إلى الوطن الأم مصر.

وأضاف رئيس الوزراء في البرقية: هذه الذكرى الغالية ستظل دائماً وأبداً فخراً لنصر أكتوبر المجيد الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، ويُسعدنا يا سيادة الرئيس أن ننتهز هذه المناسبة، لنعُبّر عن تقديرنا لجهودكم المُخلصة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصرنا الغالية؛ كي تتبّوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم أجمع، وأن يُعيدها على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام".

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