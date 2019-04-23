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رئيس الوزراء يعقد اليوم اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحى فى بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء، فى محافظة بورسعيد، اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحى الشامل، تمهيدا لبدء التطبيق بالمحافظة.

 

جدير بالذكر، أن منظومة التأمين الصحى الشامل التى سيتم بدء تنفيذها فى محافظة بورسعيد، ستشمل ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وميكنة نظم الدفع الخاص بالنظام التأمينى الجديد، مع ربط قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بالمنظومة، مع أماكن تقديم الخدمة "المستشفيات والوحدات الصحية".

 

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