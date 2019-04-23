انت الان تتابع الأرصاد تحذر:اليوم ارتفاع في الحرارة.. بيان بالدرجات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد ليسود، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط أحيانا على الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 26شبين الكوم 12 25طنطا 12 25دمنهور 14 24الإسكندرية
وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:
المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 13 26
شبين الكوم 12 25
طنطا 12 25
دمنهور 14 24
الإسكندرية 15 24
بلطيم 13 23
مطروح 13 22
السلوم 12 28
سيوة 11 29
بورسعيد 11 21
دمياط 11 21
الزقازيق 12 25
الإسماعيلية 12 26
السويس 11 26
العريش 12 21
رفح 12 21
رأس سدر 11 26
نخل 5 23
نويبع 14 25
طابا 9 25
كاترين 2 25
الطور 14 25
شرم الشيخ 16 27
الغردقة 14 28
مرسى علم 15 27
الفيوم 11 29
بني سويف 11 29
المنيا 10 29
أسيوط 11 29
سوهاج 10 30
قنا 8 31
الأقصر 14 32
أسوان 14 33
أبو سمبل 15 32
الوادي الجديد 14 31
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