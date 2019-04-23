السيسي يستقبل رئيسي جنوب إفريقيا والصومال

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل صباح اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، رئيسي جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماعين اللذين يستضيفهما السيسي على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي. ومن المقرر أن يستضيف السيسي بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة الرئيس إدريس ديبي رئيس تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جيبوتي، والرئيس بول كاجامي رئيس رواندا، والرئيس ساسو نيجسو رئيس الكونجو.

كما يشارك في القمة الرئيس عبد الله فرماجو رئيس الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ودميكي ماكونين نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوت جالواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من: أوغندا سام كوتيسا وزير الخارجية،