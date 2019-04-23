هل نجحت خطة استقطاب المشاهير في إنقاذ السياحة؟

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المسئولون بقطاع السياحة استقطبوا مشاهير العالم في الفن والرياضة والسينما والسياسة لتنشيط القطاع وإنعاش السياحة من أجل وضع القطاع على خريطة السياحة العالمية من جديد

تمتاز مصر بالعديد من المقاصد والمزارات السياحية، التي جعلتها أشبه بـ"قبلة" لاستقبال مشاهير ونجوم العالم في الفن والرياضة والسينما والسياسة. ومنحت حملات وخطط التنشيط التي وضعتها الوزارات والجهات والأجهزة المختصة بقطاع السياحة قبلة الحياة لإنعاش القطاع نسبيا، بعد سنوات الاضطراب والتخبط التي شهدها القطاع بسبب التقلبات السياسية، وفقا للتقارير الدولية الصادرة. حيث وجد المسئولون بقطاع السياحة ضالتهم في استقطاب المشاهير، من نجوم الفن والرياضة والسينما، بالإضافة إلى قادة وزعماء السياسة في العالم، من أجل استغلال شهرتهم وشعبيتهم لإنعاش القطاع.

وتستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز المشاهير الذين زاروا مصر خلال السنوات القليلة الماضية ومدى انعكاس زياراتهم على مجال تنشيط وإنعاش السياحة. ويل سميث زار الفنان العالمي ويل سميث مصر في مارس 2017، مع عائلته للاستمتاع بالأماكن السياحية فى مصر. وتوجه ويل سميث فور وصوله إلى الأهرامات،

وتستعرض «التحرير» في السطور التالية أبرز المشاهير الذين زاروا مصر خلال السنوات القليلة الماضية ومدى انعكاس زياراتهم على مجال تنشيط وإنعاش السياحة. ويل سميث ويل سميث زار الفنان العالمي ويل سميث مصر في مارس 2017، مع عائلته للاستمتاع بالأماكن السياحية فى مصر. وتوجه ويل سميث فور وصوله إلى الأهرامات، حيث التقى بالدكتور زاهى حواس وكان حريصا على مشاهدة شروق الشمس بمنطقة الأهرامات، كما التقط العديد من الصور بصحبة الحضور، كما زار المتحف المصرى. وقال النجم العالمى ويل سميث: "لم أكن أتصور أن مصر بهذا الجمال والروعة، فهذه المرة الأولى التى أزورها". ميسى ميسى كما زار نجم كرة القدم العالمي ليونيل ميسي، في أواخر فبراير من عام 2017، مصر.

وقام بجولة تفقدية داخل الأهرامات، وهى الزيارة التى لفتت أنظار الكثيرين حول العالم.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يزور فيها ميسى الهرم لكنه كان قد زاره من قبل فى 2007 أثناء مباراة الأهلى وبرشلونة. مورجان فريمان مورجان فريمان وفى أكتوبر 2015، زار مصر الفنان العالمى مورجان فريمان، ومكث فى القاهرة 5 أيام، من أجل تصوير فيلم وثائقى باسم "قصة الإله"، والتقى الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، بفريمان تحت سفح الأهرامات، وأعرب مورجان عن سعادته لوجوده فى مصر للغاية. الموسيقار ياني الموسيقار ياني كما زار الموسيقار العالمى يانى مصر فى أكتوبر 2015، لإحياء حفل فنى على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، تفقد خلالها آثار الهرم بصحبة وزير الآثار، وعدد كبير من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وأعرب عن سعادته الكبيرة بوجوده فى أهم موقع أثرى فى العالم. أنجيلا ميركل أنجيلا ميركل وفي مارس 2017، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى هامش زيارتها لمصر، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى حفل فني بمنطقة الأهرامات الأثرية، ونظم حفل عشاء على شرف استقبالها، وبدت خلال الحفل معجبة ومنبهرة بروعة المنطقة الأثرية. أميتاب باتشان

قام النجم العالمى أميتاب باتشان بزيارة إلى مصر فى مارس الماضى عام 2015، ضمن خطة تنشيط السياحة تحت عنوان "الهند على ضفاف النيل"، واستغرقت الزيارة عدة أيام، أعرب خلالها أميتاب باتشان عن سعادته بزيارة مصر بعد غياب 24 عامًا، وقال بعد وصوله القاهرة "إن مصر هى إحدى الدول التى يشعر بالانتماء لها". مارسيلو دي سوزا

في أبريل 2018، زار الرئيس البرتغالي مارسيلو دي سوزا، منطقة الأهرامات الأثرية، برفقة خالد العناني وزير الآثار، الذي قدم شرحًا وافيًا لرئيس البرتغال، خلال زيارته لهرم خوفو، وهرم منقرع، ومتحف مركب خوفو، والمقابر المتاحة للزيارة بالجبانة الشرقية والغربية، إضافة إلى أبو الهول. بوروت باهور بوروت باهور وفي نهاية 2016 زار رئيس سلوفينيا، بوروت باهور، منطقة الأهرامات بالجيزة، بصحبة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، واستمع إلى شرح مفصل عن معالم وتاريخ منطقة الأهرامات الأثرية، وتطورات العمل بمشروع تطوير هضبة الأهرامات. Advertisements الأميرة ديانا الأميرة ديانا وفي 1992، زارت الأميرة البريطانية ديانا الأهرامات، والتقطت العديد من الصور المبهجة بها. بيل كلينتون بيل كلينتون وبعد عامين، زار الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، مع زوجته هيلاري كلينتون، منطقة الأهرامات بصحبة، وصاحبهما الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان مبارك ونجلهما جمال. رونالدينو رونالدينو يعتبر نجم كرة القدم البرازيلية واحدا من أفضل لاعبى العالم وبالتالى كانت زيارته للساحل الشمالى مهمة للغاية بعدما نشر له أكثر من صورة هناك، كما أجرى حوارا أكد فيه أن الرمال بالساحل الشمالى والبحر من أجمل الأماكن فى العالم. بوتين بوتين كما حرص الرئيس فلاديمير بوتين، على زيارة الأهرامات، بعد لقائه بالرئيس الأسبق مبارك، خلال أول زيارة للرئيس الروسي إلى مصر، عام 2005. أوباما أوباما وبأولى جولاته في الشرق الأوسط، عام 2009، زار الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أهرامات الجيزة، وصاحبه وزير الآثار الأسبق زاهي حواس. وبحسب التقرير الدولي الصادر عن المجلس السياحة والسفر العالمي WTTC، أظهر أن السياحة في مصر شهدت طفرة وانتعاشة هائلة في عام 2018، حيث تعد الأسرع نموا بشمال إفريقيا. وأوضح التقرير أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعدت في زيادة السياحة بمعدل 16.5% وهو الأفضل منذ عام 2010، وأن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5% من إجمالى عدد الوظائف فى مصر. كما أوضح أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضى، ومن المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. وتستهدف وزارة السياحة الوصول بالأعداد إلى 12 مليون سائح بنهاية العام الحالي 2019، مقابل نحو 10 ملايين سائح بنهاية 2018، مقارنةً بـ8.3 مليون سائح في 2017، وتشارك مصر في معرض wtm السياحي بلندن بأكثر من 70 فندقا وشركة سياحة في إطار زيادة الرحلات من السوق البريطانية إلى مصر. بينما أعلنت منظمة السياحة العالمية (ITB)، على هامش بورصة برلين، "أن معدل نمو الحركة السياحية حول العالم نما بنسبة 6% في عام 2018، وبلغ إجمالي عدد السياح نحو 1.4 مليار سائح، وهو أعلى من معدل النمو المسجل في الاقتصاد العالمي بنحو 3.7%". ووفقا لتقرير منظمة السياحة العالمية "فإن نسبة النمو في الشرق الأوسط بلغت (+ 10%)، وإفريقيا (+ 7%)، وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا (+6% على حد سواء) قاد النمو في عام 2018". انتعاشة في القطاع انتعاشة في القطاع وفي هذا السياق يقول عماري عبد العظيم عماري رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقا، إن الخطط التي وضعتها الأجهزة التنفيذية بالدولة لتنشيط قطاع السياحة حققت مردودا إيجابيا، مضيفا أن استقطاب مشاهير ونجوم العالم أنعش القطاع السياحي وسيهيئ المناخ لوضع مصر من جديد على خريطة السياحة العالمية، مضيفا أن المؤتمرات التي بدأت الدولة في تنفيذها في السنوات القليلة الماضية واستقطاب قادة وزعماء العالم وفتح المجال من جديد أمام الأفارقة ساهم في إحداث طفرة واضحة في القطاع السياحي. ونوه عماري في تصريحات لـ"التحرير" بأن قطاع السياحة شهد انخفاضا ملحوظا بسبب التقلبات السياسية والأحداث التي تعرضت لها الدولة خلال السنوات الماضية، إلا أنه بفضل تضافر الجهود والمؤتمرات العالمية ووضع خطط استقطاب المشاهير بدأ القطاع في الانطلاق من جديد. وتابع رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقا، بأن هناك الكثير من الأنشطة التي يمكن أن تستفيد الدولة من تسويقها مثل استضافة كأس الأمم الإفريقية، موضحا أن قطاع السياحة يضم نسبة كبيرة من العمالة، وتنشيط القطاع يصب في صالح تلك الفئة، مؤكدا أن كل حملات وخطط التنشيط تمهد لبداية الانطلاق من جديد وإنعاش قطاع السياحة. بينما أوضح الخبير السياحي الدكتور على غنيم لـ"التحرير"، أن حضور مشاهير العالم في مجالات الفن والرياضة والسينما، والقادة والزعماء السياسيين رسالة إلى العالم بكامله أن مصر آمنة، وهو ما يفتح الباب أمام استضافة آخرين من أجل إنعاش وتنشيط القطاع السياحي، مؤكدا أن الرسائل التي يرسلها مشاهير العالم تؤكد أن مصر دولة مستقرة، وهو ما يزيد القطاع السياحي قوة.

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