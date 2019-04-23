شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه 8 ساعات عن مدينة بنها الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن قطع المياه عن مدينة بنها يوم الأربعاء الموافق 24/ 4/ 2019 من الساعة التاسعة مساء حتي الساعة الخامسة فجراً، وذلك لأعمال الغسيل الدوري للشبكات بالكلور.
وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، حيث قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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