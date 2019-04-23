شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السريلانكى: الهجوم على عدد من الكنائس ردا على حادث نيوزيلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الدفاع السريلانكى، روان فيجواردينا، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات أظهرت أن هجمات الأحد الماضى كانت ردا على هجوم كرايست تشيرش فى نيوزيلندا. يأتى ذلك فيما ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجيرات التى استهدفت عدة كنائس وفنادق إلى 321 شخصا. حسبما أوردت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية. وأعلنت الحكومة فى سريلانكا - عقب سلسلة التفجيرات المتزامنة - حظر التجوال وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات الرسائل.

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