شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. "إعلامى مجلس الوزراء" يستعرض إرشادات التعامل مع حريق السيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجرافا بأهم التعليمات للقيادة الآمنة، وإرشادات للتعامل فى حالة حدوث عطل أو حريق بالسيارة وذلك تحت شعار " حمايتك غايتنا" . وأوضح الإنفوجراف، آليات تعامل السائق فى حالة حدوث حريق مفاجئ بالسيارة، واستعرض الإنفوجراف أيضا أرقام هواتف النجدة والإسعاف والمطافئ. Advertisements











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