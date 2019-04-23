شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإقبال على التصويت فى استفتاء الدستور المصرى بروما كان كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "الماسجيرو" الإيطالية، إن التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية فى مصر انتهى فى الداخل والخارج، موضحة أن النتيجة ستكون أعلنت بحلول 27 أبريل الجارى، لافتة إلى أن الاقبال فى روما من قبل الجالية المصرية كان "كبيرا".

وأشارت إلى أن المسلمين والمسيحيين اصطفوا معا لنفس الغرض وهو التصويت على استفتاء الدستور، كما ظهر العديد من الأطفال مع عائلاتهم وهم يرفعون علم مصر.

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وأوضحت الصحيفة، أن الكثير من المصريين فى روما أجابوا نداء رئيس الهيئة القومية للانتخابات، لاشين إبراهيم، الذى ناشد بمواصلة إبداء الرأى.

وأضافت أن هناك 13 مادة قام البرلمان بتعديلها، وأهمها فى المقام الأول زيادة حصص المرأة فى البرلمان ، وهو التغيير الذى يأتى أيضا نتيجة للاتفاقيات الدولية مع مصر، كما أن أهم المواد المعدلة، هو تمثيل دائم داخل البرلمان للشباب يضمن وجودهم حتى لو لم يتم انتخابهم.



