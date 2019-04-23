شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، مع اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، ومسئولى الجهاز، لمتابعة مشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، وإعادة استخدام أرض مطار إمبابة.

وحول مكونات مشروع التطوير، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: جارٍ الانتهاء من تشطيب 159 عمارة شاملة المرافق، بها 3118 وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين 70 و105 م2، و231 محلاً تجارية، بمساحات تتراوح بين 10 و30 م2، بجانب وجود 76 جراجاً أسفل العمارات، ومسجد، وحضانة، موضحاً أنه تم توسعة كوبرى أحمد عرابى وامتداده داخل أرض المطار، وإنشاء منزل ومطلع جديد، ويبلغ طول النفق الرئيسي 600 م بعرض 30 م، بجانب تنفيذ كوبرى سيارات عمودى بطول 360 م للربط بين شرق وغرب المحور، ونفق مشاة عمودى على المحور، و4 مطالع ومنازل للربط مع الطريق الدائرى.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تم إنهاء وافتتاح حديقة جيزة بارك، وهى حديقة ذات طابع ريفى على مساحة 38 فداناً بطاقة استيعابية بحد أقصى 10 آلاف فرد/يوم، وتضم، المناطق المفتوحة (مشايات – كبارى مشاة – منطقة الواحة والنخيل – منطقة الأحواض الزراعية – أماكن للجلوس – شلالات – نافورات – منطقة السواقى – برجولات – بحيرة صناعية – مرسى القوارب – ملاعب للأطفال – مناطق انتظار السيارات)، بجانب المسارح، (مسرح رومانى يسع 250 فرداً – مسرح إلقاء محاضرات يسع 100 فرد – مسرح عرائس – شوبلازا)، إضافة إلى مبانى الخدمات (مبنى متعدد الأغراض – كافيتريا الفنار بمسطح 180 م2 تسع 70 فرداً – مطعم رئيسى بمسطح 670 م2 يسع 200 فرد – مطعم السفينة بمساحة 325 م2 يسع 50 فرداً – كافيتريا مبنى القرية تسع 50 فرداً – أبراج حمام – مقهى دائرى بمساحة 500 م2 ملحق به كافيتريا تسع 200 فرد – مبنى الهوايات ومكتبة – دورات مياه).

وكلف الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ بعض الأعمال التى تتم حاليا، وعلى رأسها الوحدات السكنية، التى يتم تنفيذها. ​

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