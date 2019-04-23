شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: التعليم الإلكترونى الأكثر تماشيا مع احتياجات سوق العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مساء أمس الاثنين، اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى، بحضور المهندس علاء فهمى رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير النقل الأسبق وياسر الدكرورى القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية التعليم الإلكترونى كوسيلة لاكتساب المهارات العلمية والتكنولوجية التى يسعى إليها الطلاب والتى تتماشى مع متطلبات سوق العمل، كما أشار الوزير لقدرة التعليم الإلكترونى فى استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين فى استكمال دراستهم الأكاديمية وتخفيف الضغط على الجامعات التقليدية.

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وأوضح الوزير اتجاه العديد من الدول فى العالم إلى التعليم عن بعد واستخدام تقنيات التكنولوجيا الذكية فى إتاحة الفرصة أمام العديد من الراغبين فى تحويل مسارهم التعليمى من خلال الالتحاق ببرامج التعليم الإلكترونى بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، مؤكدا قدرة مصر على مواكبة ذلك من خلال تطوير الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى، وتطوير نظم الدراسة بها، كما دعا الوزير الى أهمية التسويق الجيد للجامعة واستقطاب المزيد من الطلاب، باعتبارها بديل هام لنظام التعليم المفتوح الذى كان موجود بمصر ويستهدف إكساب الراغبين فى تغيير مسار دراستهم المهارات العلمية لمواجهة تحديات العصر.

وأشاد الوزير بالدور الذى قام به ياسر الدكرورى عضو مجلس الأمناء خلال توليه منصب القائم بعمل رئيس الجامعة والتغلب على الصعاب التى واجهت الجامعة منذ نشأتها، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبرات الدكرورى فى المرحلة المقبلة، وقام الوزير بتكريم رئيس الجامعة من خلال تقديم درع الوزارة مثمنا دوره فى تطوير الجامعة.

وقام الدكتور ياسر الدكرورى خلال الاجتماع بعرض تقديمى عن مراحل أعمال الجامعة منذ إنشاءها.