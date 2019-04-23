مصر | عاجل.. توقف حركة المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي وإصابة مواطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. توقف حركة المرور بطريق الإسكندرية الصحراوي وإصابة مواطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخص، اليوم، صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوي.

الحادث تسبب في توقف حركة المرور، فيما انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.

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وتم نقل المصاب إلى المستشفى.

بدورها تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.