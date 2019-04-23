أخبار مصر | "الوزير" يبحث مع "هواوي" العالمية تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزير" يبحث مع "هواوي" العالمية تطوير أنظمة الاتصالات في قطاعات النقل المختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى وزير النقل الفريق، مهندس كامل الوزير، وفد شركة هواوي العالمية المُتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولولجيا المعلومات؛ لبحث سُبل التعاون بين الجانبين في تطوير أنظمة الإتصالات في قطاعات النقل المختلفة.

وحضر اللقاء رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية.

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وفي بداية اللقاء، أكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كافة قطاعات النقل سواء كانت (سكة حديد – مترو أنفاق – نقل نهري – نقل بحري – طُرق).

ولفت إلى أن هناك حجم أعمال ومشروعات ضخمة في هذه القطاعات يمكن أن تتقدم شركة هواوي العاليمة للمنافسة على تنفيذها مثل بعض المشروعات في مجال السكك الحديدية مثل مشروعات تحديث وتطوير واحلال شبكة الميكرويف بالسكة الحديد نظرا لأهميتها الكبيرة في عملية التواصل بين طوائف التشغيل.

وأكد وفد "هواوي" أن هناك رغبة قوية من الشركة للدخول في الاستثمار في قطاع النقل بمصر، وأنه سيتم دراسة كافة مشروعات النقل التي يُمكن الدخول في المنافسة على تنفيذها خاصة في ظل المناخ الاستثماري الواعد بمصر، وفي ظل ما يشهده قطاع النقل في مصر من طفرة كبيرة، وهو ما أكده تقدم ترتيب مصر في عدد من مجالات النقل في تصنيف التنافسية الدولية.