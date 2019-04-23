أخبار مصر | اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحي ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحي ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوجه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى بورسعيد، اليوم؛ لعقد اجتماعا مع هيئات نظام التأمين الصحى الشامل، تمهيدا لبدء التطبيق بالمحافظة.

وكان قد شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ أيّام توقيع بروتوكول تعاون بين مستشفيات منظومة التامين الصحي الشامل ببورسعيد وعدد من مستشفيات القطاع الخاص.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن البروتوكول يتعلق بالتوأمة والشراكة في التشغيل والإدارة بين مستشفيات التأمين الصحي في بورسعيد وعدد من مستشفيات القطاع الخاص منها مجموعة كليوباترا والمغربي.

وأضافت أن الهدف من هذه التوأمة هو التأسيس لمنظومة التامين الصحي الجديد بشكل مختلف وضمان توفير جودة الخدمة للمرضى وإرضاء المنتفع خاصة وان المستشفيات التابعة للقطاع الخاص التي سيتم الشراكة معها في هذا البروتوكول هم شركاء أثبتوا للعالم أنهم يعملون بمعايير ومستوى عالمي.