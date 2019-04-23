أخبار مصر | "عبد الغفار": التعليم الإلكتروني مستقبل العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد الغفار": التعليم الإلكتروني مستقبل العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الاثنين اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بحضور المهندس علاء فهمي رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير النقل الأسبق ود.ياسر الدكروري القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس الجدد مثمناُ الجهود المبذولة في الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة والعمل على تطوير منظومة الدراسة بها لتخريج كوادر علمية على مستوى عال.

وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية التعليم الإلكتروني كوسيلة لاكتساب المهارات العلمية والتكنولوجية التي يسعى إليها الطلاب والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ، كما أشار الوزير لقدرة التعليم الإلكتروني في استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية وتخفيف الضغط على الجامعات التقليدية.

Advertisements

وأوضح الوزير اتجاه العديد من الدول في العالم إلى التعليم عن بعد واستخدام تقنيات التكنولوجيا الذكية في إتاحة الفرصة أمام العديد من الراغبين في تحويل مسارهم التعليمي من خلال الالتحاق ببرامج التعليم الإلكتروني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل مؤكداً قدرة مصر على مواكبة ذلك من خلال تطوير الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وتطوير نظم الدراسة بها، كما دعا الوزير الى أهمية التسويق الجيد للجامعة واستقطاب المزيد من الطلاب، باعتبارها بديل هام لنظام التعليم المفتوح الذي كان موجود بمصر ويستهدف إكساب الراغبين في تغيير مسار دراستهم المهارات العلمية لمواجهة تحديات العصر.

وأشاد الوزير بالدور الذي قام به د. ياسر الدكروري عضو مجلس الأمناء خلال توليه منصب القائم بعمل رئيس الجامعة والتغلب على الصعاب التي واجهت الجامعة منذ نشأتها وتحولها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية ، مطالباً بضرورة الاستعانة بخبرات د. الدكروري في المرحلة المقبلة، وقام الوزير بتكريم رئيس الجامعة من خلال تقديم درع الوزارة مثمناً دوره في تطوير الجامعة.

وقام الدكتور ياسر الدكروري خلال الاجتماع بعرض تقديمي عن مراحل أعمال الجامعة منذ إنشاءها.