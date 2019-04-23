أخبار مصر | "عبد الغفار": التعليم الإلكتروني مستقبل العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد الغفار": التعليم الإلكتروني مستقبل العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترأس د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الاثنين اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، بحضور المهندس علاء فهمي رئيس مجلس أمناء الجامعة ووزير النقل الأسبق ود.ياسر الدكروري القائم بعمل رئيس الجامعة، وذلك بمقر الوزارة.
في بداية الاجتماع، رحب الوزير بأعضاء المجلس الجدد مثمناُ الجهود المبذولة في الارتقاء بالمستوى العلمي للجامعة والعمل على تطوير منظومة الدراسة بها لتخريج كوادر علمية على مستوى عال.
وأكد عبدالغفار خلال الاجتماع على أهمية التعليم الإلكتروني كوسيلة لاكتساب المهارات العلمية والتكنولوجية التي يسعى إليها الطلاب والتي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ، كما أشار الوزير لقدرة التعليم الإلكتروني في استيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين في استكمال دراستهم الأكاديمية وتخفيف الضغط على الجامعات التقليدية.
وأوضح الوزير اتجاه العديد من الدول في العالم إلى التعليم عن بعد واستخدام تقنيات التكنولوجيا الذكية في إتاحة الفرصة أمام العديد من الراغبين في تحويل مسارهم التعليمي من خلال الالتحاق ببرامج التعليم الإلكتروني بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل مؤكداً قدرة مصر على مواكبة ذلك من خلال تطوير الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني، وتطوير نظم الدراسة بها، كما دعا الوزير الى أهمية التسويق الجيد للجامعة واستقطاب المزيد من الطلاب، باعتبارها بديل هام لنظام التعليم المفتوح الذي كان موجود بمصر ويستهدف إكساب الراغبين في تغيير مسار دراستهم المهارات العلمية لمواجهة تحديات العصر.
وأشاد الوزير بالدور الذي قام به د. ياسر الدكروري عضو مجلس الأمناء خلال توليه منصب القائم بعمل رئيس الجامعة والتغلب على الصعاب التي واجهت الجامعة منذ نشأتها وتحولها من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية ، مطالباً بضرورة الاستعانة بخبرات د. الدكروري في المرحلة المقبلة، وقام الوزير بتكريم رئيس الجامعة من خلال تقديم درع الوزارة مثمناً دوره في تطوير الجامعة.
وقام الدكتور ياسر الدكروري خلال الاجتماع بعرض تقديمي عن مراحل أعمال الجامعة منذ إنشاءها.