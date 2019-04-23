أخبار مصر | بسبب القمح.. مناشدة عاجلة من "التموين" إلى المزارعين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب القمح.. مناشدة عاجلة من "التموين" إلى المزارعين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه بمناسبة بدء موسم توريد الأقماح المحلية، فقد تلاحظأن المزارعين والموردين، وردوا بعض الكميات من الأقماح المحلية لموسم 2019، بنسبة رطوبة أعلى من النسبة المحددة، طبقاً للمواصفات القياسية للأقماح؛ بسبب انخفاض درجات الحرارة والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة، لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح فى بعض الأماكن.

الوزارة أضافت في بيان لها صباح اليوم، أنه حرصا منها على استلام أقماح ذات جودة عالية، تناشد الوزارة المزارعين والموردين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة ، طبقاً للمواصفات القياسية، وسوف تقوم لجان الاستلام بالمحافظات، برفض استلام أى كميات نسبة الرطوبة بها غير مطابقة للنسب المسموح بها.