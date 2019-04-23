شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تناشد المزارعين والموردين الالتزام بنسب الرطوبة المحددة عند توريد الأقماح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المزارعين والموردين بالالتزام بنسب الرطوبة المحددة، عند توريد الأقماح المحلية طبقا للمواصفات القياسية في إطار حرصها على استلام أقماح ذات جودة عالية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تلاحظ أن المزارعين والموردين، قاموا بتوريد بعض الكميات من الأقماح المحلية لموسم 2019 بنسبة رطوبة أعلى من النسبة المحددة، طبقا للمواصفات القياسية للأقماح، بسبب انخفاض درجات الحرارة، والتغيرات المناخية، مما انعكس على نسبة الرطوبة لعدم اكتمال جفاف الحبة من محصول القمح في بعض الأماكن.

وأضافت أن لجان الاستلام بالمحافظات ستقوم برفض استلام أي كميات نسبة الرطوبة بها غير مطابقة للنسب المسموح بها.