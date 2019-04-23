شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل رئيسي جنوب أفريقيا والصومال قبيل انطلاق قمتي السودان وليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية، رئيسي جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والصومال محمد عبد الله فرماجو وذلك قبيل انطلاق أعمال الاجتماعين اللذين يستضيفهما الرئيس السيسي على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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