شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة المرور على طريق إسكندرية الصحراوى بسبب حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شخص، بعدما صدمته سيارة اثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق إسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.