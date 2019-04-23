شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 12 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية ، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل. أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور القاهرة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، من رصد 12 سيارة متروكة و دراجة بخارية ، خشية استخدامها فى العمليات الإرهابية ، منها 3 سيارات تم تسليمها لمالكيها و5 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رفع 12 سيارة ودراجة بخارية مهملة فى حملات بشوارع القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.