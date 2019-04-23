السيسي: الارتقاء بحقوق الإنسان أهم أولوياتنا الوطنية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الاثنين، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة سوياتا مايجا، إذ دعا الرئيس مفوضي اللجنة للتعرف عن كثب على واقع الأوضاع في مصر، مشددا على أن الارتقاء بحقوق الإنسان يمثل إحدى أهم الأولويات الوطنية استنادا إلى رؤية مصر 2030. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي استعرض في هذا الإطار التطورات والجهود الضخمة التي قامت بها الدولة على مدار الأعوام الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية.
وخص الرئيس الجهود التي بذلن للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق لحوالي مليون مواطن، من قاطني الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق، فضلاً عن الإسكان الاجتماعي للشباب، بالإضافة إلى حملات القضاء على فيروس "سي" وإنهاء قوائم انتظار المرضي.واستعرض الرئيس جهود الدولة في
وخص الرئيس الجهود التي بذلن للقضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق لحوالي مليون مواطن، من قاطني الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق، فضلاً عن الإسكان الاجتماعي للشباب، بالإضافة إلى حملات القضاء على فيروس "سي" وإنهاء قوائم انتظار المرضي.
واستعرض الرئيس جهود الدولة في قطاع التعليم الذي يشهد تغييرا وتحديثا شاملا غير مسبوق، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أوضح ما حققته الدولة في نشر ثقافة المواطنة والتسامح الديني، والخدمات التي تقدمها الدولة لملايين المغتربين من عدة جنسيات، والذين نزحوا إلى مصر بسبب ظروف أوطانهم السياسية والأمنية.
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