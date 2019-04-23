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شكرا لقرائتكم خبر عن 75% من القراء يؤيدون تغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تح عنوان هل تؤيد سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، أيد غالبية القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى.
وأيد 75% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 21% من القراء سن تشريع بتغليظ عقوبة نشر الشائعات المحرضة ضد الدولة على مواقع التواصل الاجتماعى، فى الوقت الذى أعرب فيه 4% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
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