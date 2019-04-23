شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منظمة خريجى الأزهر تشارك بورشة "العيش معا فى سلام" بجامعة الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم ورشة العمل الدولية تحت عنوان "العيش معاً فى سلام .. نحو بناء مجتمعات متماسكة" لمدة ثلاثة أيام، وذلك فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للعيش معاً فى سلام تنظم جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر ومنظمة اليونسكو.

وتستهدف ورشة العمل الدولية تعريف الشباب ورفع مستوى وعيهم الثقافى بمفاهيم وقضايا عالمية، وتطوير قدراتهم، والعمل على إكسابهم قيم ومهارات اجتماعية مثل التسامح والاعتدال، وأسس إقامة الحوار مع الآخر، وفن التفاوض. كما تستهدف الورشة إتاحة الفرصة للشباب المشارك للحوار والتفاعل فيما بينهم وتطوير ممارسات ناجحة وتوظيف المعارف والمهارات المكتسبة لإطلاق مبادرات جماعية.

يشارك الدكتور ابراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر سابقاً - المستشار العلمى للمنظمة بورقة عمل تحت عنوان "ثقافة التسامح والتعايش من منظور إسلامى "، ويشارك فى فعاليات الورشة 40 شابا وفتاة من مختلف الدول العربية والاسلامية منها : أذربيجان، كازخستان، ألبانيا، ماليزيا، إندونيسيا، بنجلاديش، الهند، نيجيريا، الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية .