شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بدء "البصخة المقدسة".. تعرف على أيام آلام المسيح × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الكنيسة القبطية، أمس الإثنين أيام البصخة المقدسة، التى تستمر حتى غدا الأربعاء، وفى النقاط التالية، نوضح أهم ما يريد القارئ معرفته عن هذه الأيام التى يقدسها المسيحيون:-

1- كلمة "بصخة" كلمة يونانية وهى نفس كلمة "فصح" العبرية "بيسح Pesah" ومعناها "الاجتياز" أو العبور" وتطلق على فترة أسبوع الآلام، وقد نُقِلَت بلفظها تقريباً أو بمعناها إلى معظم اللغات، فهى فى القبطية واليونانية "بصخة Pascha"، وفى العربية "فصح"، وفى الإنجليزية "Pass-over".

2- لأيام البصخة المقدسة طقوس تتبعها الكنيسة القبطية منذ آلاف السنين، فالكنائس تكتسى باللون الأسود طوال أسبوع الآلام إذ يوضع ستر أسود على المنجلية (حامل الإنجيل) وتوشح أعمدة الكنيسة بالستر السوداء وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليا فى جبل جثيمانى فى وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة.

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3- الصلوات تقام ابتداء من مساء الأحد فى الخورس الثانى من الكنيسة حيث توضع حوامل الانجيل باللغتين القبطية والعربية بالستر الأسود، أما الهيكل فتقفل أبوابه وتعلق عليها الستائر السوداء التى تكتسى بها الكنيسة كلها لتشارك المسيح فى آلامه.

4- يعرف يوم الإثنين فى البصخة المقدسة باثنين الشجرة الملعونة ويعود ذلك لقصة عاشها السيد المسيح حين خرج من بيت عنيا قاصدا أورشليم وفى الطريق جاع ، وبالقرب من أورشليم رأى عن بعد شجرة تين مورقة ، ولكن لما تقدم السيد المسيح منها طالبا أن يأخذ منها ثمرا لم يجد، فغضب عليها ولعنها والتينة هنا رمز للأمة اليهودية التى لها صورة التقوى ولكن بدون ثمارها.

5- القصة الثانية التى ترتبط بالبصخة المقدسة هى تطهير المسيح للهيكل من الباعة حيث دخل المسيح الهيكل، وطهره من الباعة، فقد كان رؤساء الكهنة اليهود يؤجرون أروقة الهيكل للكهنة والصيارفة، وهو الأمر الذى استثار غضب المسيح وصاح فيهم " مكتوب أن بيتى بيت الصلاة يدعى، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.