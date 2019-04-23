مؤتمر صحفى لمنظمة المرأة العربية لإطلاق مسابقة الإبداع والابتكار للفتيات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد منظمة المرأة العربية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمقر المنظمة، لإطلاق مسابقة "الإبداع والابتكار الرقمى للفتيات" والتى تنظمها بالتعاون مع المكتب الإقليمى العربى للاتحاد الدولى للاتصالات "ITU" وغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات "CIT" – بجمهورية مصر العربية. وتهدف المسابقة إلى تشجيع وتحفيز الإبداع والابتكار لدى الفتيات لإنتاج حلول رقمية للتحديات والمشاكل فى مجتمعاتهن، كما تتيح للفتيات فى المنطقة العربية الفرصة لتطوير مهاراتهن الرقمية التى تمكنهن من مواصلة الدراسة والعمل فى مجالات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والعلوم، والهندسة، والرياضيات، وريادة الأعمال التكنولوجية.

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