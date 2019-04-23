شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تنتهى من إنشاء وربط 19محطة شمسية ببنبان بقدرة 920 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أحمد فتحى رئيس قطاع المشروعات بمنطقة مصر العليا بالشركة المصرية لنقل الكهرباء ، أنه تم الانتهاء من ربط 19 محطة شمسية من عاصمة العالم للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة 920 ميجا وات، موكدا أن إجمالى عدد المحطات المستهدف إنشائها 32 محطة بقدرة 1465 ميجا وات.

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وأضاف فتحى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء جميع المحطات فى سبتمبر المقبل بقدرة 1465 ميجا وات.

وأوضح فتحى، أن جميع المستثمرين فى هذا المشروع لديهم إصرار على الانتهاء من إنشاء و إطلاق تجارب التشغيل بجميع المحطات فى سبتمبر المقبل، موضحا أن المشاركة فى هذا المشروع العملاق تعتبر إضافة كبيرة لكل من شارك فيه خاصة و أن العالم كله يتابع هذا الإنجاز الغير مسبوق