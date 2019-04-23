ما هو حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل؟.. تعرف على رد الإفتاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة بخصوص حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على جدران المنزل، جاء فى نصه: ( أنا أعلق صور أبنائى الفوتوغرافية على جدران الصالة في المنزل، فهل هذا حرام؟). وأجاب الدكتور محمود شلبى، مدير إدارة الفتوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: ( يجوز إن شاء الله، فهذه الصور الفوتوغرافية ما هى إلا حبس الظل، وهذا جائز على ما ذكره العلماء والمحققون فى هذه المسألة ولا شئ فيه إن شاء الله)

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