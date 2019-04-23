شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال الفرز في لجان مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى عدد من اللجان الفرعية في مدينة نصر من فرز أصوات الناخبين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشارت مصادر إلى أن اعمال الفرز بدأت في اللجان الفرعية في التاسعة مساء الاثنين عقب انتهاء موعد التصويت.
وبدأ عدد من رؤساء اللجان في التوجه إلى اللجنة العامة بمدرسة الملك فهد لتسليم نتائج الفرز.
ومنع رؤساء اللجان الفرعية دخول الصحفيين لمتابعة أعمال الفرز، ومنع رئيس اللجنة العامة الصحفيين من دخول مقر اللجنة.
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