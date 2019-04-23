شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تعلن توقعات طقس الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، الثلاثاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.
تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على الوجه البحري والقاهرة ومناطق من جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «14- 25»، إسكندرية «13 – 22»، قنا «18 – 32»، الأقصر «19– 33»، أسوان «19 – 36».
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